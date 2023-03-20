Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, kent merkezinde ikamet eden aileler, daha çok yaz aylarında kullandıkları Ahir Dağı eteklerindeki bağ evlerine yerleşti.

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İşlerine buradaki evlerinden gidip gelen kent sakinleri, depremin psikolojik etkilerini üzerlerinden atıncaya kadar bağ evlerinde yaşamayı planlıyor.

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Kazma Bağları mevkisinde evi bulunan Erkan Gözüdeğmez, AA muhabirine, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını söyledi.

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Depremi bağ evinin hasarsız atlattığını belirten Gözüdeğmez, "Buraların daha güvenli olduğunu hissediyoruz. Ailemizle burada yaşıyoruz. Evlerimiz az hasarlı olduğu halde girmekte tereddüt ediyoruz. Artçı depremler hala devam ediyor. Burada artçı depremleri hissetmiyoruz." diye konuştu.

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Depremin ardından çok sayıda ailenin bağ evlerine yerleştiğini anlatan Gözüdeğmez, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz bölgedeki mevcut nüfus, yazın olan nüfusun iki katı oldu. Biz evde 3 hane yaşıyoruz. 4-5 hane yaşayan insanlar var. Artçı sarsıntılar bitinceye kadar burada kalmayı düşünüyoruz. Evimiz sağlam. Gıda ihtiyacımızı şehirden karşılıyoruz. İşimize de buradan gidip geliyoruz. İyi ki buralar varmış."

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Kemal Gözüdeğmez ise evlerinin az hasarlı olduğunu ancak artçı sarsıntılardan dolayı evlerine giremediklerini dile getirdi.

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Osman Tepebaşı da depremden sonra barınma konusunun ön plana çıktığına işaret etti.

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İki büyük depremi bağ evinde bulunduğu esnada yaşadığını ancak sarsıntıyı hafif hissettiğini ifade eden Tepebaşı, "Şu anda bağ evleri güvenli olduğu için tercih ediliyor. Çok sayıda kişi bizim gibi günlerini burada geçiriyor." dedi.

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