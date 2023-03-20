  • $19,0185
  • 20,2532
  • 1224.03
  • 5069.31

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 11:35

Kahramanmaraş'ın bağ evleri depremzedelere sığınak oldu

Kahramanmaraş'ta, özellikle sıcak yaz günlerinde yoğun olarak kullanılan kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki bağ evleri 6 Şubat'taki depremlerin ardından birçok vatandaşa sığınak oldu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.