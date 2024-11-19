Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,5624
  • 36,6562
  • 2927.49
  • 9207.7

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:27

Kafede pitbull dehşeti! O anlar kameraya yakalandı

Avcılar'da bir kafede arkadaşı ile oturan Sudenaz Kürkçü ve 'tobi' isimli köpeğine başıboş gezen pitbull saldırdı. 6 yaşındaki 'tobi' yaralı halde kaçtıktan sonra kayboldu.