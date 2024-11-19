Kafede pitbull dehşeti! O anlar kameraya yakalandı

u kez arkadaşı ile birlikte kafede oturan Sudenaz Kürkçü ve köpeğinin yanına gelen pitbull 6 yaşındaki 'Tobi' isimli köpeğe saldırdı. Kürkçü ve çevredekiler köpeği pitbullun ağzından alabilmek için büyük çaba harcadı. Dakikalarca süren boğuşma sırasında Sudenaz Kürkçü de elinden yaralandı. Baş ve bacaklarından yaralanan 'Tobi' isimli köpek kaçarak kurtuldu. Yaralı haldeki Kürtçü ve iki arkadaşı onu bulabilmek için peşinden koşmalarına rağmen onu bulamadı.