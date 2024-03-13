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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 09:10

Kadıköy'de inşaat alanı su ile doldu! 'Google Maps' göl olarak gösterdi

İstanbul Kadıköy'de bir arsada 5 yıl önce inşaat çalışması başladı. Kazı ve temel atma çalışmasının ardından inşaatta faaliyet durdu. İnşaat sahasına yağmurla birlikte su doldu. Google Maps uygulaması ise su birikintisini göl olarak algıladı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu. Göle dönen çukur drone ile görüntülendi.

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