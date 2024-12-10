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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 13:02

Kaçak avcılar dronla yakalandı! 1 milyon 327 bin lira ceza uygulandı

Tunceli'de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı dronla tespit edilip, toplamda 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

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