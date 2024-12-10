Kaçak avcılar dronla yakalandı! 1 milyon 327 bin lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçilerinin avlanmaması için denetleme faaliyeti yapıldı.