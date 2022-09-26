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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 21:06

Kabine Toplantısı kararları... Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik verilen beslenme yardımının bin 800 liraya çıkarıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan, çiftçilerin elektrik faturalarını aylık olarak değil, hasat sonrası ödenebileceğini açıkladı. Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamının genişletildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, 40 milyar liraya yükseltildiğinin müjdesini verdi.

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