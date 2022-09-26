Kabine Toplantısı kararları... Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatların değişmediği GSB yurtlarında kalan öğrencilere verilen beslenme yardımı günlük 25 liradan 60 liraya çıkartıldı.

Sosyal konut kampanyasına 5 milyona yakın başvuru oldu. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temeli 25 Ekim'de atılacak.

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Bundan sonra çiftçiler elektrik faturalarını aylık ödemek yerine hasat sonunda, yani ürünlerini satıp gelir elde ettiğinde ödeyebilecek.