Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, 4 yolcu yaralandı

Çarpmanın etkisiyle 4 yolcu hafif yaralanırken, tramvayın bazı kapı ve pencerelerin camları kırıldı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Seferler aksadı





Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.