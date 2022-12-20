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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 15:23

Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı, 4 yolcu yaralandı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu 4 yolcu hafif yaralandı.

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