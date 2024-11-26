Jandarmanın kadavra arama köpekleri! cesetleri hassas burunlarıyla tespit ediyorlar

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadavra arama köpekleri, suda, karada, ormanlık alanda ve çamur içinde ve ulaşılması en güç yerdeki cesetleri bulma konusundaki yetenekleriyle ekiplerin en büyük yardımcısı.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) başlayan eğitimler, köpeklerin ömrünün sonuna kadar devam ediyor.
Kadavra arama köpeklerinin eğitimleri, kadavra parçalarının cansız mankene yerleştirilmesiyle gerçekleştiriliyor.
Mavi Göl'de eğitime çıkarılan köpekler, jandarmaya ait botlara bindirilerek, cansız mankene yerleştirilip dibe batırılan kadavranın yerini kısa sürede tespit etti. Malinois cinsi "Sarih" adlı arama köpeği tarafından tespit edilen kadavra, jandarma ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sazlık ve çamurlu göl kıyıları gibi cesetlerin zor bulunduğu alandaki senaryo için ise kıyı araması yapan "Merkür" görevlendirildi. Sazlık ve çamurlu alanı hızlı bir şekilde arayan Merkür, sazlık alanın içinde çamurlu suya batırılmış cesedin yerini kısa sürede tespit etti.
Kadavra arama köpekleri, ulaşılması en zor yerdeki cesetleri tespit ediyor
JÖAK Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Aydın, kadavra arama köpeklerinin özgüveni yüksek, sudan ve yüksekten korkmayan, ses ve gürültüden etkilenmeyen, avcılık güdüsü yüksek olanlardan seçildiğini ifade etti.
Kadavra köpeklerinin özel olarak eğitildiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:
"Kadavra köpekleri, durgun sularda yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan cesetlerin aramalarına katkı sağlamak, cesetlerin bulunma süresini kısaltmak için kullanılmaktadır. Arama faaliyetleri, su kenarında karadan yapılıyorsa patilerine zarar gelmemesi için kauçuk tabanlı patikler, su üzerinde botla yapılıyorsa köpek can yelekleri kullanılmaktadır. Köpeklerimiz deprem, sel, çığ, heyelan ve bina çökmesi gibi olaylarda enkaz altında kalan insan cesetlerinin tespitinde, adli olaylara konu olan açık ve kapalı alanlarda, su altında bulunan kadavra veya insana ait doku parçalarının yerini tespit etmek maksadıyla veya arazide bulunan cesetlerin yer tespiti için kullanılmaktadır."