Jandarmanın kadavra arama köpekleri! cesetleri hassas burunlarıyla tespit ediyorlar

Kadavra köpeklerinin özel olarak eğitildiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:





"Kadavra köpekleri, durgun sularda yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan cesetlerin aramalarına katkı sağlamak, cesetlerin bulunma süresini kısaltmak için kullanılmaktadır. Arama faaliyetleri, su kenarında karadan yapılıyorsa patilerine zarar gelmemesi için kauçuk tabanlı patikler, su üzerinde botla yapılıyorsa köpek can yelekleri kullanılmaktadır. Köpeklerimiz deprem, sel, çığ, heyelan ve bina çökmesi gibi olaylarda enkaz altında kalan insan cesetlerinin tespitinde, adli olaylara konu olan açık ve kapalı alanlarda, su altında bulunan kadavra veya insana ait doku parçalarının yerini tespit etmek maksadıyla veya arazide bulunan cesetlerin yer tespiti için kullanılmaktadır."