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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:49

Jandarmanın kadavra arama köpekleri! cesetleri hassas burunlarıyla tespit ediyorlar

Jandarma timlerine deprem, sel, çığ, heyelan ve doğal olmayan bina çökmesi gibi afet bölgelerindeki zorlu görevlerde yardımcı olan kadavra arama köpekleri, kaybolan cesetlerin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

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