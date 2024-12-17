Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,9925
  • 36,7707
  • 2972.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 13:51

Jandarma ekipleri alanı koruma altına aldı! Temel kazısında şans eseri bulundu

Hatay'da yürütülen inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında tarihi kaya mezar odaları bulundu. Mezardan çıkan seramik kaplar ekipler tarafından müze yetkililerine teslim edilirken çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.