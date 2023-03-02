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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 09:55

İzolatör olmamasına rağmen yerinden oynamadı! İskenderun'da 87 metrelik dikkat çeken iki kule

İskenderun'da sahil şeridindeki pek çok binada hasar oluşurken 87 metrelik iki kuleye sahip yapıda izolatör olmamasına rağmen hasar oluşmadı. Alışveriş merkezi içerisindeki bir zücaciyede tek bir parça dahi yerinden oynamadı.

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