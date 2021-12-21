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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 14:03

İznik Gölü'nde çekilme arttı! Balıkçı kayıkları karaya oturdu, adacıklar oluştu

Bursa'da Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Küresel ısınmaya bağlı yağışların azalması ile birlikte göldeki su seviyesi de düştü. Göldeki çekilme yer yer 100 metreye ulaşırken, balıkçı kayıkları da karaya oturdu.

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