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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 10:36

İznik Gölü 400 metre geri çekildi

Türkiye'de yaşanan kuraklık Türkiye'nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı.

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