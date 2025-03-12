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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 12:50 |

İzmirli gezgin bisikletiyle dünyayı dolaşıyor

İzmir'de çalışma hayatını bırakarak bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Ersin Vural, ziyaret ettiği ülkelerdeki hatıralarını kitaplaştırdı.

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