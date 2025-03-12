İzmirli gezgin bisikletiyle dünyayı dolaşıyor

Seyahat sever adam yaşadığı hatıralarını takipçileriyle paylaşmak amacıyla 'İpek Yolu: Bisiklet Günlükleri' adlı kitapta bir araya getirdi. Hiçbir sponsor desteği olmadan turlara çıktığını ve yanında taşıdığı çadırda konakladığını belirten gezgin Vural, "Bazen mevsimsel şartlardan dolayı zorlandığım oluyor. Ama bu yaşayış tarzını benimsedim. Sadece kışın evime geliyorum. Bunun dışında kalan bütün zamanlarımı bisikletim üzerinde geçiriyorum . Nisan ayında ise dünya turuna kaldığım yerden devam edeceğim. Yeni turuma İzmir'den başlayıp Ağrı üzerinden İran'a geçerek Asya ülkelerini ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.