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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:18

İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı, 61 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında 46'sı çocuk 87 kaçak göçmen yakalandı, Urla ve Seferihisar ilçesi açıklarında 27'si çocuk 61 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

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