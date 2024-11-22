İzmir'de 87 kaçak göçmen yakalandı, 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.40 ve 07.10'da Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 2 lastik botta bulunan 36'sı çocuk 72 kaçak göçmeni yakaladı. Saat 03.10'da Karaburun ilçesi açıklarında ise içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botta bulunan 10'u çocuk 15 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı ekipler tarafından sahile getirildi.