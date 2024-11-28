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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:49

İzmir'de 28 ton etil alkol ele geçirildi! yaklaşık 22 milyon TL değerinde

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin bir depoya yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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