İzmir'de 28 ton etil alkol ele geçirildi! yaklaşık 22 milyon TL değerinde

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye bağlı ölümlerin önüne geçmek, tüketilmesi insan sağlığına çok ciddi zararlar veren, sağlıksız koşullarda üretilerek depolanan ve piyasaya içki yapımında kullanılmak üzere sunulan sahte etil alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon TL olan 28 ton etil alkol, 2 bin 600 adet bidon ve kapağı, 1070 taklit etiket, 35 plastik IBS tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol bidon doldurma makinesi, 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.