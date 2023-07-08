  • $26,0402
  • 28,5849
  • 1612.21
  • 6187.09

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:57

İsviçre Alperi değil Munzur Dağı'nda ki Merg Yaylası! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Ankara'dan Erzincan'a gelen iki gezgin, sosyal medyadan gördükleri fotoğraf için kilometrelerce yol katettiler. Doğaseverler, yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları Merg Yaylası'nı İsviçre Alpleri'ne benzettiler.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.