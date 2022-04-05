İşte sarımsak kokusunu gidermenin doğal yolları... Çoğu insan yoğun kokusundan dolayı uzak duruyor

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Ancak çoğu insan yoğun kokusu nedeniyle sarımsaktan uzak durur.

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Peki, sarımsak kokusunu doğal olarak nasıl önleyebilirsiniz?

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İşte sarımsak kokusunu gidermenin doğal yolları...

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Maydanoz yiyin: Sarımsağın içindeki sülfür bileşenleri sadece ağızda yayılmıyor..

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Aynı zamanda midenizde de yayılır ve akciğerleriniz ile cildinize sızar.

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Bu nedenle sarımsak kokusundan kurtulmak ağzınızı temizlemekten daha karmaşıktır.

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Aşçıların tabakları süslemekte kullandığı maydanoz ile sarımsak kokusundan kurtulabilirsiniz.

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Klorofil ve polifenol gibi bitki kimyasalları sarımsağın içindeki sülfür bileşenlerini tutar ve kokunun etkisizleştirilmesine

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Nane, fesleğen, kekik, kişniş ve dereotu da maydanoz gibi benzer etkiye sahip.

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Süt için: 2010 yılında "Journal of Food Science" isimli dergide yayınlanan habere göre, yemek sırasında ya da yemekten sonra süt içerseniz süt sarımsağın kokusunu azaltır.

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Sütün içindeki su, ağız gargaraları gibi işlev görür ve sütteki yağ da sarımsaktaki sülfürü etkisizleştirir.

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Bu nedenle tam yağlı süt yağsızdan daha etkilidir.

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Domates sosunuza mantar ekleyin...

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Araştırmalara göre, mantarın içinde bulunan polifenoller sarımsağın kokusunu önleyen diğer bileşenlerden daha hızlı çalışır.

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Yemekten sonra tatlı yerine meyve yiyin: Elma,

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Yaban mersini

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Kızılcık

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Çilek türleri

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Ananas

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Kivinin içindeki doğal enzimler sülfür bileşenlerini parçalar ve sarımsağın ağır kokusunu yok eder.

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Yeşil çay için: Polifenol bakımından zengin olan yeşil çay sarımsağın kuvvetli ağır kokusunu bastırır.