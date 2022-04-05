İşte sarımsak kokusunu gidermenin doğal yolları... Çoğu insan yoğun kokusundan dolayı uzak duruyor

Klorofil ve polifenol gibi bitki kimyasalları sarımsağın içindeki sülfür bileşenlerini tutar ve kokunun etkisizleştirilmesine
Süt için: 2010 yılında "Journal of Food Science" isimli dergide yayınlanan habere göre, yemek sırasında ya da yemekten sonra süt içerseniz süt sarımsağın kokusunu azaltır.
Sütün içindeki su, ağız gargaraları gibi işlev görür ve sütteki yağ da sarımsaktaki sülfürü etkisizleştirir.
Araştırmalara göre, mantarın içinde bulunan polifenoller sarımsağın kokusunu önleyen diğer bileşenlerden daha hızlı çalışır.
Kivinin içindeki doğal enzimler sülfür bileşenlerini parçalar ve sarımsağın ağır kokusunu yok eder.
Yeşil çay için: Polifenol bakımından zengin olan yeşil çay sarımsağın kuvvetli ağır kokusunu bastırır.