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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 09:44

İşte sarımsak kokusunu gidermenin doğal yolları... Çoğu insan yoğun kokusundan dolayı uzak duruyor

Sarımsağın kanserle savaşma, kolesterolü ve kan basıncını düşürme gibi pek çok faydası var.

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