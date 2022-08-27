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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:48

İstanbul'un kayıp adası Vordonisi! Bizans döneminde manastır olarak kullanılıyordu

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