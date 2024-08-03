İstanbul'un barajları piknik alanına dönüştü! Uzmanlar uyardı

Büyükçekmece Gölü yüzde 54 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 60 su oranına sahip.





Sazlıdere Barajı yüzde 52, Kazandere Barajı yüzde 27 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu. Papuçdere yüzde 39 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 63 seviyelerinde. Son olarak Istrancalar Barajı ise yüzde 37 oranına kadar düşüş gösterdi.