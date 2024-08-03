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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:09

İstanbul'un barajları piknik alanına dönüştü! Uzmanlar uyardı

İstanbul'da kurak ve sıcak geçen yaz mevsimiyle birlikte kuruyan Alibey Barajı'nda Mağlova kemeri tamamen gün yüzüne çıktı. Kemer, vatandaşların piknik alanı oldu.