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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 11:32

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da yasadışı bahis sitelerinde usule aykırı finans işlemleri yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.