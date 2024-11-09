İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Yapılan çalışmaların ardından Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 telefon, 12 sim kartı, 4 SSD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.