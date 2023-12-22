İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi! 'Narkogüç-40 Operasyonu'

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 47 ilde yapılan "Narkogüç-40" operasyonunda, İstanbul'da gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Öte yandan operasyonda İstanbul'da ele geçirilen 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.
"Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde, Esenyurt ve Bahçelievler'de 3 ayrı adresteki depoya baskın düzenlemişti.