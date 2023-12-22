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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 13:53

İstanbul'da yakalanan 5 zanlı adliyeye gönderildi! 'Narkogüç-40 Operasyonu'

Uyuşturucu imal eden ve satan 'zehir tacirlerine' yönelik 47 ilde düzenlenen 'Narkogüç-40 Operasyonu' kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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