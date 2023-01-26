İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor! Havadan görüntülendi

Dünyadaki en büyük sorunların başında gelen insan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişikliği nedeniyle dünya daha sıcak bir dönem geçirmeye başladı.

Bu yıl sıcaklığın artmasıyla dünyada birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldı.

Türkiye'de de genelinde son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor.

Beklenen kar yağışı hala gelmedi. Ocak ayının bitmesine bir hafta kala İstanbul'da da sıcaklık mevsim normallerinde.

İstanbul'da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.

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BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA





Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin kurak bir kış geçirdiğini, Şubat ayıyla birlikte yağışlı dönemin başlamasının beklendiğini söyledi. Kirişci, ''Tarımsal üretim açısından şu an için kriz yok" dedi ancak kuraklık sürdükçe riskin de büyüyeceğini belirtti.