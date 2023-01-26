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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 16:01

İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor! Havadan görüntülendi

İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor. Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.

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