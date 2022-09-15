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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:05

İstanbul'da sivrisinek kabusu! Hastanelere başvuru sayısında artış kaydedildi

İstanbul'da 'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış kaydedildi.

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