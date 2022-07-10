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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 09:52

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi! İşte o anlar

İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye düşen yıldırım görüntülendi.

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