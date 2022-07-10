İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi! İşte o anlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.

Yeşilköy açıklarındaki gemiye düşen yıldırım böyle görüntülendi.

İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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Avrupa yakasında görülen gök gürültülü sağanak yağış havayı aydınlattı. Başta TEM otoyolu olmak üzere birçok noktada trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.