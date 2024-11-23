İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu.
2/6
Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.