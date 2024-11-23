Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,5467
  • 36,0147
  • 3005.46

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 10:13

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oldu! Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Meteorolojinin uyarıları sonrası şiddetli lodosun ardından sağanak yağış başladı. İstanbul'u etkisi altına alan yağış ve lodosla birlikte cadde ve sokaklarda sular birikintileri oluştu. Üsküdar sahilde dev dalgalar oluştu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.