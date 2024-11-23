İstanbul'da sağanak, rüzgar ve kar yağışı! Hayatı olumsuz etkiliyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı motokuryelerin ilerlemekte güçlük çektiği ve su birikintilerine girmemek için kaldırımı kullandığı görüldü. Motokurye Yavuz Ekmekçi, su birikintisi nedeniyle yoldan geçemediklerini belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor diyorlar. İşte burada görüyorsunuz, sudan geçilmiyor. Bu yolu böyle yaptılar, 3 aydır burası böyle bakan yok." dedi.