İstanbul'da sağanak, rüzgar ve kar yağışı! Hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar etkisini sürdürürken Avrupa ve Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Pendik'te rüzgar pazar yerindeki çadırları devirirken ilçenin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde bir apartmanın dış cephesi rüzgar nedeniyle koparak binanın bahçesine düştü.
Kağıthane'de, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisinde mahsur kalan araç kurtarıldı.
Beşiktaş'ta, Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar yere düştü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı motokuryelerin ilerlemekte güçlük çektiği ve su birikintilerine girmemek için kaldırımı kullandığı görüldü. Motokurye Yavuz Ekmekçi, su birikintisi nedeniyle yoldan geçemediklerini belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışıyor diyorlar. İşte burada görüyorsunuz, sudan geçilmiyor. Bu yolu böyle yaptılar, 3 aydır burası böyle bakan yok." dedi.