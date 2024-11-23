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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 15:18

İstanbul'da sağanak, rüzgar ve kar yağışı! Hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar ile kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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