İstanbul'da oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı

Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. Kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.