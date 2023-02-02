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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 14:32

İstanbul'da oto sanayide ilginç görüntü! Arabayı çöpe attı

Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu.

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