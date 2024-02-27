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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 16:13

İstanbul'da kuyumcuya 14 kurşun! Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

İstanbul Bakırköy'de bir kuyumcu dükkanı silahlı saldırganların hedefi oldu. İş yerinin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan, dükkana ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis dükkanda inceleme yaparken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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