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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 16:27

İstanbul'da kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de kolonları çatlayan 6 katlı bina, risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

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