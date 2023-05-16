  • $19,7051
  • 21,482
  • 1271.35
  • 4553.59

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 13:17

İstanbul'da kanola tarlası manzarası görenleri mest etti

Trakya bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen masalsı güzellikleri ile uçsuz bucaksız kanola tarlaları İstanbul'da şehrin ortasında görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Kanola tarlası havadan görüntülendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.