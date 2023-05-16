İstanbul'da kanola tarlası manzarası görenleri mest etti

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde yoğun yetiştirilen ve Altın Sarısı olarak isimlendirilen Kanola tarlaları İstanbul Avcılar'da şehrin ortasında havadan görüntülendi.

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Her gün yüz binlerce aracın yanından geçtiği yüzlerce metre uzunluğundaki dev kanola tarlası sarı ve yeşil tonları ile İstanbul'da yoğun yapılaşma yanında hemen dikkat çekiyor.

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Uçsuz bucaksız sarı tarlalar gören birçok vatandaş ise, aracından inerek fotoğraf çektiriyor.

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Tarımsal üretimin yanında adeta açık hava platosu olma özelliği taşıyan kanola tarlası Avcılar'ın manzarasına adeta renklendiriyor.

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Yüzlerce yapının arasında sarıya bürünen devasa boyuttaki tarla kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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Profesyonel ve amatör bir çok fotoğrafçı ise kanola tarlalarını çekebilmek için Trakya bölgesine seyahat ettiği biliniyor.

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İstanbul'da dev boyutu ve şehir merkezinde görülen kanola tarlası baz vatandaşları da şaşırtıyor.

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Şehir merkezinde görülmeye alışık olmayan eşsiz güzellikteki tarlalar havadan çekilen görüntüleri ile masalsı manzaralar oluşturuyor.