İstanbul'da fırtına nedeniyle tanker karaya oturdu! 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

6 / 11



Ekipler tankeri kurtarmak için rüzgarın kesilmesini bekliyor





Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.