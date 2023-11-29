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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:56

İstanbul'da fırtına nedeniyle tanker karaya oturdu! 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

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