İstanbul'da fırtına nedeniyle tanker karaya oturdu! 11 kişilik mürettebat kurtarıldı

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi.
Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.
Ekipler tankeri kurtarmak için rüzgarın kesilmesini bekliyor
Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.
"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.