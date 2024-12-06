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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2024 Cuma 09:29

İstanbul'da ‘ÇENGEL-8' operasyonları! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da sahte alkol üretimime yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

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