İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele

O mahallelerden biri olan Bağcılar'da belediye 'sivrisinek mücadelesi'ni sürdürüyor.

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız.

Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Özarslan, "Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.

Özarslan özellikle son aylarda adı çok duyulan Aedes ısırdığının ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ''Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor'' dedi.

Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslenmişlerdi.

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ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

lk olarak Uganda'da 1947'de Zika Ormanı'nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954'de Nijerya'da bulundu.