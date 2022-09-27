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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 16:06

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele

Ateş, başağrısı, kızarık gözler özellikle vücutta döküntü ve kas ağrıları... Normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan 'Aedes' türünün megakentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı. Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

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