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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 11:07

İstanbul merkezli 5 ilde oto hırsızlığı operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda yurt dışından getirdikleri çalıntı otomobilleri motor ve şase numaralarını değiştirerek sahte belgelerle sattığı belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda motor ve şase numaraları değiştirilmiş 31 otomobil ele geçirildi.

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