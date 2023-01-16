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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:40

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı! Karaya oturan gemi için kurtarma çalışmaları başladı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

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