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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 15:25

İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası! 10 ölü, 7'si ağır 13 yaralı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Yangının çıkış nedeni belli değil. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar.' diye konuştu.

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