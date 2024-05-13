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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:42

Isparta'da korku dolu anlar! Sesi duyan deprem oldu zannetti

Isparta'da bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Evin harabeye döndüğü olayda bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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