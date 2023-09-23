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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 10:18

'Işık hadisesi'ni izlemek için bir araya geldiler! 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucunu aydınlatması ilgiyle izlendi.

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