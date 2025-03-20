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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:53 |

İş yerinden bileklik ve saat hırsızlığı! O anlar kameraya yakalandı

Yalova'da bir şüphelinin iş yerinden bileklik ve saat çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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