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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:56

İş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı! Kış hazırlıkları kapsamında yapılıyor

Kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşandığı Erzurum'da, iş makineleri yardımıyla 600 mezar yeri açıldı.

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