iPhone 16 için geceden sıraya girdiler! İşte o görüntüler

"HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ"





Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik." dedi.





"Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül'de aynı bu sırayı yaşıyoruz." diye konuşan Zaman, "Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." dedi.