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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 09:30

iPhone 16 için geceden sıraya girdiler! İşte o görüntüler

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa çıktı. Telefonu almak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde mağaza önünde sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Son çıkan modelin fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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