Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,5677
  • 36,6776
  • 2655.94
  • 9807.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 10:34

İnternetten izleyerek öğrendi! Memurluktan istifa edip dükkan açtı

Hobi olarak başladı, internetten öğrendiği saat tamirciliğini mesleğine dönüştürdü. İnternetten izlediği videolarla kendini geliştiren Adanalı Cumali Özdemir, 23 yıllık memurluk hayatından istifa ederek kendine bir de dükkan açtı. Hobisini mesleğine dönüştüren Özdemir, uzun süre uğraştığı, tamirini yaptığı saatlerden çok keyif aldığını ifade etti.