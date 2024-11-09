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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 13:57

İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe! Yabancı profesörleri büyüledi

Yabancı akademisyenler, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında gösterilen Şanlıurfa'daki Karahantepe'ye hayran kaldı.