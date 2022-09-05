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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 10:49

İnsan vücudunun hayati öneme sahip olan 8 noktası! İlk kez duyacaksınız

İnsan vücudu da tıpkı bütün bir evren gibi, kendi gizemleri ve kuralları içinde yaşıyor. Coğrafya, tıp gibi bilimsel sağ olsun; bu kuralların bir kısmını biliyoruz. Ama bilmediklerimiz hiç de yabana atılacak cinsten değil! İşte onlardan sekizi...

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