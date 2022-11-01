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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 15:35

İnşaat sırasında şans eseri bulundu! Lahidin kapağı açılınca...

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'ndde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

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