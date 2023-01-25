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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 15:48

İnceleme başlatıldı! Mersin'de Göksu Nehri'nde korkutan görüntü

Mersin'de Göksu Nehri'nden akan suyun renginin koyulaşması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

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