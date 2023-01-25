İnceleme başlatıldı! Mersin'de Göksu Nehri'nde korkutan görüntü

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Nehirde geçen yıl da renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle inceleme yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 21 Aralık 2022'de nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina (Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildiğini bildirmişti.