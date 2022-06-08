İmpala korunmak için turistlerin aracına sığındı! Çitaları kimse durduramadı

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Ancak saklanması uzun sürmüyor.

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Arkasından yaklaşan çita, yavruyu kaptığı gibi götürüyor.

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Aslandan beklenmedik hareket!

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.

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Olay yerine gelen aslan ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.

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Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

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Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

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Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

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Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

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Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

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Genç bir zebranın Masai Mara'da aç bir timsah tarafından avlanması kameralara takıldı.

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Büyük göç için bölgede bulunana Ingo Gerlach'ın tesadüf eseri yakaladığı görüntüler nefes kesti.

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Suyun içinde sessizce zebraya yaklaşan timsah bir anda avına saldırdı ve böyle parçaladı.

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Endonezya'da çekilen bu görüntülerde Komodo ejderleri başına geleceklerden habersiz bir keçiyi gafil avladı. İşte Komodo ejderlerinin ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne seren kareler...

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Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar dünyanın en tehlikeli canlıları arasında...

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İşte iki komodo ejderi ile karşı karşıya gelen keçinin zor anları...

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