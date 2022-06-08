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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:40

İmpala korunmak için turistlerin aracına sığındı! Çitaları kimse durduramadı

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkında safari yapan turistlerin bulunduğu aracın önüne geçen impala çitalardan korunmaya çalışıyor.

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