İki yıllık sır cinayet aydınlandı! Evin bahçesinden kemikler çıktı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ekim 2020'de Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan M.A.T'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı.

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Ekipler yapılan çalışma sonucu M.A.T'nin öldürüldüğünü, şüphelilerin ise F.K, A.C.Ş. ve M.E.K olduğunu tespit etti. Şüphelilerden F.K'nin "cinsel istismar", A.C.Ş'nin ise "yağma" suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.