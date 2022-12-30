  • $18,7245
  • 19,9759
  • 1096.38
  • 5545.57

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 16:36

İki yıllık sır cinayet aydınlandı! Evin bahçesinden kemikler çıktı

Gaziantep'te öldürüldükten sonra bağ evine gömülen kişinin cesedi, 2 yıl sonra cezaevindeki hükümlünün ifadesiyle bulundu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.