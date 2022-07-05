İki bin yıl sonra bulundu! Muğla'da şaşırtan keşif

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Kazı başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdükladir Baran'ın yaptığı İdyma antik kentinin uzantısı Akyaka Kalesi'nde kazılar 2020 yılında başlamış ve kale sur duvarlarında konservasyon iç mekanlarda da kazı çalışmaları devam ediyor.

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İdyma ana kentinde Şubat ayında başlayan temizlik ve yol açma çalışmalarının ardından kazı çalışmalarına geçildi.

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Gökova Körfezi'nin Kuzey-Doğu köşesinde Sakartepe rampası sırtlarında kurulan İdyma antik kentinde 2 bin yıl sonra kazı çalışmalarına başlandı. Antik kentin yaklaşık 800 metre zirvesindeki Akropolis alanında çok büyük bir sarnıç olmak üzere kentin iç kesimlerinde de yer yer irili ufaklı sarnıçlar yer alıyor. İklim şartları nedeniyle birçok yapının toprak altında kalması nedeniyle kent içindeki tarihi yapılar kazılar yapıldıkça ortaya çıkacak. Kent dışında 150'ye yakın kaya mezarı bulunurken, kent içinde de toprak altında kalmış çok sayıda kaya mezarlar olduğu tahmin ediliyor.

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Gökova Körfezi'ne hakim bir yamaçta kurulan İdyma antik kenti M.Ö. 7'nci yüzyıl itibari ile Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim biri olurken, bu tarihten sonra kentte yerleşimin daha aşağılara taşındığı tahmin ediliyor. Palestrası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemi ile tahkim edilmiş bir kent özelliği taşıyan İdyma'da şehrin girişindeki meclis binası ve tapınak olduğu tahmin edilen alanda çalışmalar yürütülüyor.