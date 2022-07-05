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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 15:17

İki bin yıl sonra bulundu! Muğla'da şaşırtan keşif

Karia bölgesinin en eski antik kentlerinden birisi olan İdyma Antik kentinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Muğla Valiliği ve Ula Belediye Başkanlığının destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına yürütülen kazı çalışmaları 12 ay boyunca devam ediyor.

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