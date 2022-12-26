İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti! Havadan görüntülendi

Yaz aylarında suların çekilmesiyle deniz ve gölün ayrılmasına tanıklık edenler, son günlerde su seviyesinin artmasıyla Mert Gölü'nün deniz ile buluşmasını izleyebiliyor.

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Bazı vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları longoz içerisindeki seyir terasından deniz ve gölün birleşmesini, kuşların göle süzülmelerini seyrediyor. Gölde kano ile gezenler ise doğanın eşsiz güzelliklerine tanıklık ediyor.