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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:33

İğneada longozlarındaki Mert Gölü denizle birleşti! Havadan görüntülendi

Kırklareli'nde İğneada longoz ormanlarındaki derelerde su seviyesinin artması sonucu Mert Gölü ile deniz birleşti.

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