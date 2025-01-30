Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri! Turizme kazandırılacak

Kaymakamlığın hazırladığı projenin DAP tarafından kabul edildiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:





"Gökkuşağı Tepeleri'nin 1. etabı için yaklaşık 8 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu bütçenin 3 milyon lirasını İl Özel İdaresinden karşılayacağız, 5 milyon lirası DAP katkılarıyla oluşacak. Burada dünyada sadece Peru'da görülen bir örnek var, onun dışında böyle bir örnek yok. Burada Tuzluca'ya ismini veren tuz yapıları, demir, silisyum, sülfür bileşiklerinden muazzam bir güzellik var. Biz buraya geldiğimiz zaman farklı bir dünyaya gelmiş gibi hissediyoruz. Burada ciddi altyapı eksiklikleri var, bu proje eksiklikleri gidermek için önemli bir milattır."